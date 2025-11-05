Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:11

В Подмосковье поймали вора сливочного масла

В Подмосковье задержали магазинного вора с десятками пачек сыра и масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося обокрасть супермаркет в Люберцах, сообщили NEWS.ru в Росгвардии. Силовики получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на Новорязанском шоссе, персонал которого насторожил странный мужчина.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали неизвестного, который хотел устроить себе «гастрономический праздник», но за счет магазина. Оказалось, что 39-летний житель Люберец пытался вынести из супермаркета рыбу и мясо, а также по 20 упаковок сыра и пачек сливочного масла. Вор набрал продуктов на 6 тыс. рублей. Росгвардия передала его в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который бил посуду и громил стеллажи в одном из торговых центров Подмосковья. Нарушителем оказался 37-летний житель Люберец. Мужчина признался, что первую тарелку он разбил «на счастье», а потом уже вошел во вкус и не смог остановиться.

Перед этим полуголый мужчина разгромил супермаркет на улице Победы в Кашире. По данным очевидцев, после этого он попытался покончить с собой. От полученных травм дебошир скончался в машине скорой помощи. Предварительно, россиянин находился под действием наркотиков.

воры
магазины
Подмосковье
Люберцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.