В Подмосковье поймали вора сливочного масла В Подмосковье задержали магазинного вора с десятками пачек сыра и масла

В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося обокрасть супермаркет в Люберцах, сообщили NEWS.ru в Росгвардии. Силовики получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на Новорязанском шоссе, персонал которого насторожил странный мужчина.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали неизвестного, который хотел устроить себе «гастрономический праздник», но за счет магазина. Оказалось, что 39-летний житель Люберец пытался вынести из супермаркета рыбу и мясо, а также по 20 упаковок сыра и пачек сливочного масла. Вор набрал продуктов на 6 тыс. рублей. Росгвардия передала его в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который бил посуду и громил стеллажи в одном из торговых центров Подмосковья. Нарушителем оказался 37-летний житель Люберец. Мужчина признался, что первую тарелку он разбил «на счастье», а потом уже вошел во вкус и не смог остановиться.

Перед этим полуголый мужчина разгромил супермаркет на улице Победы в Кашире. По данным очевидцев, после этого он попытался покончить с собой. От полученных травм дебошир скончался в машине скорой помощи. Предварительно, россиянин находился под действием наркотиков.