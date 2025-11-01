Мужчина разбил тарелку в ТЦ «на счастье» и не смог остановиться В Подмосковье задержали мужчину за бой посуды в гипермаркете в Котельниках

Правоохранители задержали мужчину, который бил посуду в торговом центре Московской области в Котельниках, сообщили NEWS.ru в Люберецком отделе вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии. В гипермаркете, расположенном на Новорязанском шоссе, сработала тревожная сигнализация. Нарушителем оказался 37-летний житель Люберец.

Мне хотелось разбить еще, — поделился задержанный.

Мужчина признался, что первую тарелку он разбил «на счастье», а дальше вошел во вкус и не смог остановиться. Дебошир легким движением руки сносил стеллажи с посудой, оставляя за собой руины и погром. Ущерб составил в общей сложности порядка 200 тыс. рублей. Росгвардейцы задержали хулигана и допросили его.

