Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:27

Мужчина разбил тарелку в ТЦ «на счастье» и не смог остановиться

В Подмосковье задержали мужчину за бой посуды в гипермаркете в Котельниках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, который бил посуду в торговом центре Московской области в Котельниках, сообщили NEWS.ru в Люберецком отделе вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии. В гипермаркете, расположенном на Новорязанском шоссе, сработала тревожная сигнализация. Нарушителем оказался 37-летний житель Люберец.

Мне хотелось разбить еще, — поделился задержанный.

Мужчина признался, что первую тарелку он разбил «на счастье», а дальше вошел во вкус и не смог остановиться. Дебошир легким движением руки сносил стеллажи с посудой, оставляя за собой руины и погром. Ущерб составил в общей сложности порядка 200 тыс. рублей. Росгвардейцы задержали хулигана и допросили его.

Ранее в центре Москвы правоохранители задержали 24-летнего уроженца Самары, который устроил дебош в ресторане. В столичном управлении Росгвардии сообщили, что администратор заведения обратился к ним с жалобой на агрессивное поведение одного из посетителей, который провоцировал драку и нецензурно выражался.

Россия
регионы
Московская область
торговые центры
посуда
задержания
Росгвардия
правоохранители
