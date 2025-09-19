«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:43

Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира

Росгвардейцы задержали уроженца Самары за дебош в московском ресторане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В центре Москвы росгвардейцы задержали 24-летнего уроженца Самары, который устроил дебош в ресторане, сообщает столичное управление ведомства. Сотрудники приехали за ним по сигналу «Тревога» от персонала.

К стражам порядка обратился администратор ресторана и сообщил, что один из посетителей ведет себя агрессивно, нецензурно выражается, а также провоцирует драку с другими гостями ресторана, — говорится в сообщении.

Судя по видео, дебошир не одумался и в присутствии росгвардейцев, успев накричать и на них. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Выборге сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, избившего ногами лежащего на земле 50-летнего мужчину. Нападение произошло во дворе дома на улице Мира. Пострадавшего били по голове и телу, а после сняли с него наручные часы. После расправы злоумышленник скрылся. Мужчину без сознания госпитализировали. Росгвардейцы задержали подозреваемого по горячим следам недалеко от места преступления и доставили его в отдел полиции.

