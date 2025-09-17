Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:52

Росгвардейцы поймали хулигана, жестоко избившего лежащего мужчину

В Выборге Росгвардия задержала 18-летнего парня, избившего лежащего мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, избившего ногами лежащего на земле 50-летнего мужчину, пишет Мойка78 со ссылкой на соответствующую федеральную службу. Нападение произошло во дворе дома на улице Мира.

Пострадавшего били по голове и телу, а после сняли с него наручные часы. После расправы злоумышленник скрылся. Мужчину без сознания госпитализировали.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по горячим следам недалеко от места преступления и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек уже привлекался к ответственности за вандализм и умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее в Барнауле группа молодых людей избила водителя автобуса после того, как мужчина сделал им замечание. Пассажиры отказались платить за проезд, после чего начали вести себя агрессивно.

Росгвардия
нападения
Выборг
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.