Росгвардейцы поймали хулигана, жестоко избившего лежащего мужчину

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, избившего ногами лежащего на земле 50-летнего мужчину, пишет Мойка78 со ссылкой на соответствующую федеральную службу. Нападение произошло во дворе дома на улице Мира.

Пострадавшего били по голове и телу, а после сняли с него наручные часы. После расправы злоумышленник скрылся. Мужчину без сознания госпитализировали.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по горячим следам недалеко от места преступления и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек уже привлекался к ответственности за вандализм и умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее в Барнауле группа молодых людей избила водителя автобуса после того, как мужчина сделал им замечание. Пассажиры отказались платить за проезд, после чего начали вести себя агрессивно.