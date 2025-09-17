Группа мужчин избила водителя автобуса за замечание и попала на видео

Группа молодых людей избила водителя автобуса после того, как мужчина сделал им замечание, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве отреагировали на видеоролик, снятый очевидцами произошедшего. Уточняется, что пассажиры отказались платить за проезд, после чего начали вести себя агрессивно.

В Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение, — говорится в сообщении.

В опубликованном ролике видно, как один из агрессоров обхватывает водителя сзади и начинает его душить. После этого мужчину в бессознательном состоянии бросают на асфальт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственное управление ведомства по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. В скором времени главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах избиения водителя.

