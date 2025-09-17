Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:44

Группа мужчин избила водителя автобуса за замечание и попала на видео

В Барнауле пассажиры автобуса избили водителя после замечания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа молодых людей избила водителя автобуса после того, как мужчина сделал им замечание, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве отреагировали на видеоролик, снятый очевидцами произошедшего. Уточняется, что пассажиры отказались платить за проезд, после чего начали вести себя агрессивно.

В Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение, — говорится в сообщении.

В опубликованном ролике видно, как один из агрессоров обхватывает водителя сзади и начинает его душить. После этого мужчину в бессознательном состоянии бросают на асфальт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственное управление ведомства по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. В скором времени главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах избиения водителя.

Ранее во Владивостоке группа из нескольких несовершеннолетних напала на граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Барнаул
Алтай
Алтайский край
избиения
нападения
кадры
пассажиры
автобусы
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.