16 сентября 2025 в 07:10

Группа подростков напала на граждан Узбекистана во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа из нескольких несовершеннолетних напала на граждан Узбекистана во Владивостоке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела в отношении подростков по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края, несколько подозреваемых в нападении подростков уже задержаны. Агентство миграционной политики региона поддерживает контакт с правоохранительными и надзорными органами. При этом пострадавшие граждане Узбекистана находились в Приморье законно.

Ранее в Нижегородской области задержали подростков, которые жестоко издевались над пожилой женщиной. Один из несовершеннолетних побрил пенсионерку налысо. По предварительным данным, после избиения женщину госпитализировали с переломами.

Владивосток
Приморье
Приморский край
подростки
нападения
иностранцы
Узбекистан
избиения
