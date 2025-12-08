Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек Два человека погибли в ДТП с поездом на переезде в Алтайском крае

Два человека погибли в результате столкновения грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным ведомства, инцидент произошел 8 декабря у станции Луговское, и на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств.

Сегодня около 11 часов 40 минут на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались, — говорится в сообщении.

