ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:50

Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек

Два человека погибли в ДТП с поездом на переезде в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли в результате столкновения грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным ведомства, инцидент произошел 8 декабря у станции Луговское, и на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств.

Сегодня около 11 часов 40 минут на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что в Василеостровском районе города автомобиль, пробив ограждение, упал в реку Неву. В результате происшествия один мужчина получил травмы, другой — скончался. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 10 спасателей и две единицы специальной техники.

Кроме того, пресс-служба ГИБДД Свердловской области сообщила, что в Каменском районе задержан водитель, покинувший место аварии со смертельным исходом, в которой погиб велосипедист. Им оказался 20-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda Octavia в нетрезвом состоянии.

ДТП
аварии
Алтайский край
смерти
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.