05 декабря 2025 в 15:57

В Алтайском крае проверят случай удаления мужчине зубов вместо опухоли

Минздрав Алтайского края проверит случай с удалением мужчине зубов, а не опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство здравоохранения Алтайского края инициировало проверку в отношении барнаульской городской больницы, передает ТАСС. Инцидент связан с ситуацией, когда 55-летнему Сергею Сухову во время плановой операции по удалению опухоли на лимфоузле вместо этого ошибочно удалили несколько зубов.

Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях и СМИ. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения сообщили, что ведомство запросило медицинскую документацию и объяснительные записки от всех медицинских работников, которые были задействованы в оказании помощи пациенту. Расследование будет проводиться с привлечением профильных экспертов. По итогам проверки будет дана оценка действиям медицинского персонала, и, в случае необходимости, будут приняты соответствующие организационные меры.

Ранее сын пациента подтвердил, что его отцу после ошибки хирурга удалили несколько зубов вместо опухоли в области шеи. Отмечается, что врач перепутал пациентов. Позднее мужчину отвезли в операционную для планового вмешательства.

В Новосибирске 18-летний студент Никита Ситнев скончался из-за лопнувшего аппендикса. Семья молодого человека винит в этом врачей, которые поставили неверный диагноз. Родные погибшего обратились в СК России.

