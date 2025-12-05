В Алтайском крае проверят случай удаления мужчине зубов вместо опухоли Минздрав Алтайского края проверит случай с удалением мужчине зубов, а не опухоли

Министерство здравоохранения Алтайского края инициировало проверку в отношении барнаульской городской больницы, передает ТАСС. Инцидент связан с ситуацией, когда 55-летнему Сергею Сухову во время плановой операции по удалению опухоли на лимфоузле вместо этого ошибочно удалили несколько зубов.

Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях и СМИ. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения сообщили, что ведомство запросило медицинскую документацию и объяснительные записки от всех медицинских работников, которые были задействованы в оказании помощи пациенту. Расследование будет проводиться с привлечением профильных экспертов. По итогам проверки будет дана оценка действиям медицинского персонала, и, в случае необходимости, будут приняты соответствующие организационные меры.

Ранее сын пациента подтвердил, что его отцу после ошибки хирурга удалили несколько зубов вместо опухоли в области шеи. Отмечается, что врач перепутал пациентов. Позднее мужчину отвезли в операционную для планового вмешательства.

