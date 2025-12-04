Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянин лег в больницу с опухолью и вышел беззубым

На Алтае пациенту вместо опухоли случайно удалили зубы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Барнаула по имени Сергей лишился нескольких зубов после ошибки хирурга, сообщил «Банкфаксу» сын пациента. По его словам, отца госпитализировали для планового удаления опухоли в области шеи, однако врач провел совершенно другую операцию, перепутав пациентов.

Пострадавший рассказал сыну, что, придя в себя после наркоза, обнаружил: ему удалили зубы на верхней и нижней челюсти. Позже пациента повторно отвезли в операционную, чтобы провести вмешательство, которое было запланировано изначально.

Семья опасается, что учреждение может отказаться от ответственности, поскольку никаких письменных гарантий восстановления зубов больница не дала. Родственники обратились в правоохранительные и надзорные органы.

Ранее в Новосибирске от разрыва аппендикса умер 18-летний студент. Семья винит во всем врачей, где юноше неверно диагностировали кишечную непроходимость. После этого его отправили домой, а через два дня, несмотря на экстренную операцию, он умер от осложнений на почки и сердце.

В Москве до этого у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка, из-за того что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд.

