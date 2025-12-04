Россиянин лег в больницу с опухолью и вышел беззубым На Алтае пациенту вместо опухоли случайно удалили зубы

Житель Барнаула по имени Сергей лишился нескольких зубов после ошибки хирурга, сообщил «Банкфаксу» сын пациента. По его словам, отца госпитализировали для планового удаления опухоли в области шеи, однако врач провел совершенно другую операцию, перепутав пациентов.

Пострадавший рассказал сыну, что, придя в себя после наркоза, обнаружил: ему удалили зубы на верхней и нижней челюсти. Позже пациента повторно отвезли в операционную, чтобы провести вмешательство, которое было запланировано изначально.

Семья опасается, что учреждение может отказаться от ответственности, поскольку никаких письменных гарантий восстановления зубов больница не дала. Родственники обратились в правоохранительные и надзорные органы.

Ранее в Новосибирске от разрыва аппендикса умер 18-летний студент. Семья винит во всем врачей, где юноше неверно диагностировали кишечную непроходимость. После этого его отправили домой, а через два дня, несмотря на экстренную операцию, он умер от осложнений на почки и сердце.

В Москве до этого у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка, из-за того что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд.