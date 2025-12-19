Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:30

Гинеколог рассказала, почему необходима аудиозапись в родильных залах

Гинеколог Милютина: аудиозапись в роддомах поможет в спорных ситуациях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Аудиозапись из родильного зала сможет стать доказательством в спорной ситуации, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Она отметила, что у пациенток после родов часто возникают жалобы.

Часто бывает, что пациентка отказывается от кесарева сечения, несмотря на то, что врачи рассказывают о всех возможных рисках, поэтому смысл в этом есть. В данном случае аудиозапись станет подтверждением того, что были объяснены все риски. Но, конечно, аудиозапись должна быть применена при согласии пациента, — рассказала Милютина.

По словам гинеколога, для кого-то такая практика может быть неприемлема. Она отметила, что аудиозапись также может уберечь пациентов от некорректного поведения со стороны врачей.

Ранее депутат Алексей Куринный рассказал, что в России необходимо лицензировать все частные рехабы, чтобы избежать трагических последствий, где нарушаются права пациентов. По словам депутата, на сегодняшний день в РФ свыше трех тысяч реабилитационных центров.

пациенты
права
врачи
аудиозаписи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.