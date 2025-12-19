Гинеколог рассказала, почему необходима аудиозапись в родильных залах Гинеколог Милютина: аудиозапись в роддомах поможет в спорных ситуациях

Аудиозапись из родильного зала сможет стать доказательством в спорной ситуации, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Она отметила, что у пациенток после родов часто возникают жалобы.

Часто бывает, что пациентка отказывается от кесарева сечения, несмотря на то, что врачи рассказывают о всех возможных рисках, поэтому смысл в этом есть. В данном случае аудиозапись станет подтверждением того, что были объяснены все риски. Но, конечно, аудиозапись должна быть применена при согласии пациента, — рассказала Милютина.

По словам гинеколога, для кого-то такая практика может быть неприемлема. Она отметила, что аудиозапись также может уберечь пациентов от некорректного поведения со стороны врачей.

Ранее депутат Алексей Куринный рассказал, что в России необходимо лицензировать все частные рехабы, чтобы избежать трагических последствий, где нарушаются права пациентов. По словам депутата, на сегодняшний день в РФ свыше трех тысяч реабилитационных центров.