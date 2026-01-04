Москвичка скончалась после операции в косметологической клинике

В московской косметологической клинике пациентка скончалась после процедуры, пережив клиническую смерть, передает Telegram-канал «112». Во время сеанса ей стало плохо, после чего врачи откачали ее и срочно госпитализировали.

По информации канала, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не получилось. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 68-летний американский священник Дин Брэкстон после клинической смерти продолжительностью 105 минут пережил встречу с Иисусом Христом, который наказал ему вернуться к жизни. Медики, готовившиеся к передаче его тела в морг, были поражены, когда у пациента вновь забилось сердце.

До этого американка Камилла Джент из штата Орегон пережила 13 дней в коме и сообщила о необычных видениях. В 2013 году она была госпитализирована с полиорганной недостаточностью и инсультом. По словам Джент, в коме она побывала в загробном мире, где видела ад и рай. После выхода из комы у женщины исчезли потребности в кардиостимуляторе, хотя и возникли другие осложнения.