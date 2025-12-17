В Госдуме назвали способ пресечь ЧП с частными рехабами Депутат Куринный призвал лицензировать все частные рехабы в России

В России необходимо лицензировать все частные рехабы, чтобы избежать трагических последствий, где нарушаются права пациентов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Соответствующее предложение парламентарий направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По словам депутата, на сегодняшний день в РФ свыше трех тысяч реабилитационных центров.

В РФ осуществляют деятельность более трех тысяч частных рехабов для людей с алко- и наркозависимостью. Они зачастую не являются медорганизациями и не подлежат лицензированию. Учитывая нарушение прав отдельными центрами, надо подвергнуть сферу жесткому законодательному регулированию — внести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности сектор по реабилитации лиц. Помимо прочего, лица, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, зачастую нуждаются и в медицинской помощи. В этой связи представляется целесообразным ввести обязательное лицензирование деятельности рехабов, — высказался Куринный.

Он также добавил, что следует рассмотреть возможность внесения изменений в ФЗ «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного и муниципального контроля». По его словам, это позволит внедрить обязательные проверки рехабов до начала осуществления ими предпринимательской деятельности.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что для предотвращения скандальных ситуаций российские реабилитационные центры необходимо передать под управление Минздрава. По его мнению, главные проблемы связаны с отсутствием контроля за деятельностью рехабов и недостаточной квалификацией сотрудников.