Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки

Привычка грызть семечки может привести к сколам эмали, травмировать десны и впоследствии вызвать воспаление, заявила «Газете.Ru» стоматолог Анастасия Черношей. Особую опасность это пристрастие представляет для людей с пломбами, коронками и винирами.

При регулярном разгрызании семечек увеличивается риск сколов эмали. Она устойчива именно к жевательным нагрузкам, но не к точечному давлению твердых предметов. При надкусывании нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края, что постепенно приводит к микротрещинам и впоследствии к дефекту на режущем крае зуба, — предупредила Черношей.

Это впоследствии может затронуть дентин и вызвать повышенную чувствительность зуба. Кроме того, из-за привычки грызть семечки нередко вылетают пломбы, а на коронках возникают трещины, отметила врач.

