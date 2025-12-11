Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки

Стоматолог Черношей: привычка грызть семечки может привести к сколам эмали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Привычка грызть семечки может привести к сколам эмали, травмировать десны и впоследствии вызвать воспаление, заявила «Газете.Ru» стоматолог Анастасия Черношей. Особую опасность это пристрастие представляет для людей с пломбами, коронками и винирами.

При регулярном разгрызании семечек увеличивается риск сколов эмали. Она устойчива именно к жевательным нагрузкам, но не к точечному давлению твердых предметов. При надкусывании нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края, что постепенно приводит к микротрещинам и впоследствии к дефекту на режущем крае зуба, — предупредила Черношей.

Это впоследствии может затронуть дентин и вызвать повышенную чувствительность зуба. Кроме того, из-за привычки грызть семечки нередко вылетают пломбы, а на коронках возникают трещины, отметила врач.

Ранее стоматолог Алина Дмитрова заявила, что во взрослом возрасте исправить прикус можно с помощью брекетов и элайнеров. Она отметила, что период активного лечения может занять до трех лет.

