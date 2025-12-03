Врач дала советы, как исправить прикус во взрослом возрасте Врач Дмитрова: брекеты и элайнеры помогут исправить прикус во взрослом возрасте

Во взрослом возрасте исправить прикус можно с помощью брекетов и элайнеров, рассказала РИАМО главный врач стоматологического отделения Алина Дмитрова. Она отметила, что период активного лечения может занять до трех лет.

Современные методы ортодонтического лечения взрослых пациентов базируются на принципах междисциплинарного подхода. Помимо классических брекет-систем, широко применяются элайнеры — серия прозрачных капп для последовательного перемещения зубов, — рассказала Дмитрова.

По ее словам, в отдельных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Врач отметила, что ортодонтическое лечение важно не только с эстетической точки зрения, но и для сохранения здоровья челюсти и зубов.

