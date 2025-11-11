Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:05

Врач назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах

Врач Гришина: сколы на зубах появляются из-за стресса и неправильного прикуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стресс, механические повреждения и неправильный прикус могут привести к сколам и трещинам на зубах, заявила NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. По ее словам, с такой проблемой нередко сталкиваются люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, а также спортсмены.

Сколы и трещины на зубах — это не редкость, особенно у людей, подвергающихся стрессу, и спортсменов. Появление сколов может происходить в результате механического воздействия или из-за неправильного прикуса. Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения. Малые трещины могут не быть критичными, но все же они требуют внимания, так как со временем могут углубляться, вызывая боль и дискомфорт, — пояснила Гришина.

По ее словам, важно обращать внимание на функциональные изменения, такие как затрудненное пережевывание пищи или болезненные ощущения при попытке охватить зубами что-то твердое. Врач подчеркнула, что эти симптомы могут говорить о наличии дополнительных проблем, поэтому следует вовремя обращаться к специалисту.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая заявила, что во время прорезывания зубов мудрости следует полоскать рот антисептиками. По ее словам, если боль становится сильной, можно принять обезболивающее или противовоспалительное средство.

