Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости

Во время прорезывания зубов мудрости рекомендуется проводить полоскания рта антисептиками, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, при сильной боли можно принять обезболивающее или противовоспалительное средство.

Прорезаются зубы мудрости, как правило, с болью и выраженным дискомфортом, поскольку в зубном ряду для них обычно не хватает места. К моменту их появления костная ткань уже полностью сформирована, и зубу приходится буквально пробиваться сквозь твердую кость. Этот процесс занимает длительное время и может сопровождаться болью, отеком и повышением температуры. Для облегчения состояния рекомендуется полоскать полость рта антисептическими растворами — хлоргексидином или мирамистином, — поделилась Патлатая.

Однако, по ее словам, если отек и температура усиливаются, важно немедленно обратиться к стоматологу. Врач подчеркнула, что специалист оценит состояние, решит, стоит ли сохранять зуб, и устранит последствия его прорезывания.

