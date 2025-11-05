Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 05:20

Стоматолог раскрыла, как облегчить рост зубов мудрости

Врач Патлатая: во время роста зубов мудрости нужно полоскать рот антисептиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время прорезывания зубов мудрости рекомендуется проводить полоскания рта антисептиками, заявила NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, при сильной боли можно принять обезболивающее или противовоспалительное средство.

Прорезаются зубы мудрости, как правило, с болью и выраженным дискомфортом, поскольку в зубном ряду для них обычно не хватает места. К моменту их появления костная ткань уже полностью сформирована, и зубу приходится буквально пробиваться сквозь твердую кость. Этот процесс занимает длительное время и может сопровождаться болью, отеком и повышением температуры. Для облегчения состояния рекомендуется полоскать полость рта антисептическими растворами — хлоргексидином или мирамистином, — поделилась Патлатая.

Однако, по ее словам, если отек и температура усиливаются, важно немедленно обратиться к стоматологу. Врач подчеркнула, что специалист оценит состояние, решит, стоит ли сохранять зуб, и устранит последствия его прорезывания.

Ранее стоматолог Евгений Прокопенко заявил, что молочные продукты, зеленые овощи, орехи, рыба, яйца и бобовые способствуют укреплению зубной эмали. Для поддержания здоровья зубов он порекомендовал включать в рацион твердые сыры и фрукты, такие как яблоки, морковь и сельдерей.

