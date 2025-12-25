Стоматолог назвал опасные последствия отказа лечить молочные зубы

Отказ от лечения молочных зубов может привести к опасным последствиям, заявил NEWS.ru главный врач одной из коммерческих клиник Шамиль Омаров. По его словам, часто в этом не видят смысла бабушки, которые считают, что все равно молочные зубы выпадут. Стоматолог подчеркнул, что кариес может повредить зачаткам будущих зубов, а их преждевременное удаление, вероятно, вызовет проблемы с прикусом.

Очень часто от бабушек приходится слышать утверждение, что молочные зубы нет никакого смысла лечить, потому как они «все равно выпадут». Однако кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных, а преждевременное удаление их — вызвать проблемы с прикусом, — предупредил Омаров.

Ранее стоматолог Назир Магомедов напомнил, что чистить зубы нужно как минимум две минуты с помощью щетки средней или мягкой жесткости. Он также посоветовал сначала чистить внешнюю поверхность зубов, а потом внутреннюю. Врач порекомендовал держать щетку «как ручку, а не как скалку», чтобы не давить слишком сильно. При этом он уточнил, что нужно двигать щетку от десны к краю зуба, а с помощью зубной нити или ирригатора тщательно прочищать межзубные промежутки, язык и щеки.