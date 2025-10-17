Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы

Чистить зубы нужно как минимум две минуты с помощью щетки средней или мягкой жесткости, заявил «Газете.Ru» стоматолог Назир Магомедов. Он также посоветовал сначала чистить внешнюю поверхность зубов, а потом внутреннюю.

Чистить зубы необходимо минимум две минуты. Вы можете включить любимую песню, поставить таймер или купить электрическую щетку со встроенным таймером. Используйте щетку средней или мягкой жесткости. Держите ее как ручку, а не как скалку, чтобы не было соблазна давить слишком сильно, — порекомендовал Магомедов.

Щетку при этом нужно двигать от десны к краю зуба, уточнил врач. Кроме того, он призвал не забывать про чистку межзубных промежутков, языка и щек. Для этого понадобятся зубная нить или ирригатор, а также специальные скребки.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич заявил, что некоторые распространенные компоненты зубных паст могут причинять вред здоровью. В частности, речь идет о лаурилсульфате и спирте.