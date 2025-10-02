Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:13

Стоматолог раскрыл, чем опасна зубная паста

Врач Тумашевич: триклозан, спирт и мел в зубных пастах могут навредить здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые распространенные компоненты зубных паст могут причинять вред здоровью, предупредил стоматолог Артур Тумашевич. В интервью «Газете.Ru» эксперт перечислил конкретные вещества, которых следует избегать при выборе гигиенического средства, в частности, речь идет о лаурил сульфате и спирте.

По словам специалиста, такие пенообразователи, как лаурил сульфат, способны вызывать раздражение и сухость слизистой оболочки полости рта. Он также отметил, что спирт и отдельные виды парабенов в составе паст усугубляют этот эффект, поэтому подобные продукты не подходят для регулярного применения.

Особую осторожность врач рекомендовал проявлять к антибактериальным добавкам, таким как хлоргексидин и триклозан. Эти вещества при длительном использовании нарушают естественную микрофлору, что может привести к развитию дисбактериоза и росту устойчивых патогенных микроорганизмов.

Эксперт также предостерег от бесконтрольного применения высокоабразивных отбеливающих паст, особенно содержащих мел. Подобные средства при регулярном использовании способны провоцировать повышение чувствительности зубов за счет истирания эмали и раздражать слизистую оболочку.

В заключение Тумашевич отметил, что фториды не заслуживают столь негативной репутации, которая сложилась вокруг них. По его мнению, при современном характере питания эти соединения представляют значительно меньшую опасность по сравнению с другими факторами.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко посоветовал в случае, если откололся кусок зуба, взять его и поместить в пластиковый контейнер, а после поехать в клинику. В емкость с куском зуба следует поплевать или залить туда немного молока, уточнил специалист.

Россия
зубные пасты
стоматологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.