Стоматолог раскрыл, чем опасна зубная паста Врач Тумашевич: триклозан, спирт и мел в зубных пастах могут навредить здоровью

Некоторые распространенные компоненты зубных паст могут причинять вред здоровью, предупредил стоматолог Артур Тумашевич. В интервью «Газете.Ru» эксперт перечислил конкретные вещества, которых следует избегать при выборе гигиенического средства, в частности, речь идет о лаурил сульфате и спирте.

По словам специалиста, такие пенообразователи, как лаурил сульфат, способны вызывать раздражение и сухость слизистой оболочки полости рта. Он также отметил, что спирт и отдельные виды парабенов в составе паст усугубляют этот эффект, поэтому подобные продукты не подходят для регулярного применения.

Особую осторожность врач рекомендовал проявлять к антибактериальным добавкам, таким как хлоргексидин и триклозан. Эти вещества при длительном использовании нарушают естественную микрофлору, что может привести к развитию дисбактериоза и росту устойчивых патогенных микроорганизмов.

Эксперт также предостерег от бесконтрольного применения высокоабразивных отбеливающих паст, особенно содержащих мел. Подобные средства при регулярном использовании способны провоцировать повышение чувствительности зубов за счет истирания эмали и раздражать слизистую оболочку.

В заключение Тумашевич отметил, что фториды не заслуживают столь негативной репутации, которая сложилась вокруг них. По его мнению, при современном характере питания эти соединения представляют значительно меньшую опасность по сравнению с другими факторами.

