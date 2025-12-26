Экспресс-классика: готовим «Наполеон» по быстрому рецепту

В этом рецепте мы упростим процесс приготовления любимого торта, чтобы сэкономить время.

Начните с заварного крема (он должен остыть). В сотейнике смешайте 2 куриных яйца и 200 граммов сахара. Взбейте венчиком. Добавьте 2 столовые ложки муки и перемешайте до однородности. Влейте 500 миллилитров молока и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите крем до загустения. Снимите с огня, добавьте 1 чайную ложку ванильного сахара и остудите. После остывания взбейте крем с 200 граммами размягченного сливочного масла до пышности.

Теперь тесто. Возьмите 300 граммов готового слоеного теста (бездрожжевого). Если вы хотите максимально простой рецепт, используйте уже готовые тонкие слоеные коржи, которые продаются в магазинах. Если используете тесто в пластах, раскатайте его тонко и испеките 4–5 тонких коржей при 200 °C до золотистого цвета (примерно 7–10 минут каждый).

Один из коржей отложите для крошки.

Начинайте собирать торт: выложите первый корж на блюдо, обильно смажьте его заварным кремом. Повторяйте слои, чередуя коржи и крем. Отложенный корж разомните руками или блендером в мелкую крошку. Обмажьте бока и верх торта оставшимся кремом и густо обсыпьте крошкой со всех сторон.

Оставьте «Наполеон» пропитываться в холодильнике минимум на 6–8 часов (лучше на ночь).

Совет: чтобы сделать крем более насыщенным, используйте 100 граммов сгущенного молока вместо части сахара при варке.

