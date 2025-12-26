Свекла, которая удивляет даже гостей: грузинский салатик с орехами и специями, заменяющий шубу и винегрет

Если обычные салаты из свеклы уже приелись, этот вариант точно вдохнет новую жизнь в знакомый овощ. Грузинский свекольный салат готовится быстро, выглядит ярко и вкус у него совсем не банальный. А главное — минимум хлопот и максимум удовольствия за столом.

Я как хозяйка люблю такие рецепты: все просто, продукты доступные, а результат словно из хорошего ресторана. Основной секрет здесь — специи и орехи, именно они делают свеклу насыщенной и ароматной. Такой салат можно подать и к семейному ужину, и на праздник.

Ингредиенты:

свекла — 500 граммов;

лук — 100 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

грецкие орехи — 100 граммов;

кинза — 15 граммов;

петрушка — 15 граммов;

сладкая паприка — 1 чайная ложка;

острый перец — по вкусу;

хмели-сунели — 2 чайные ложки;

черный перец — 0,5 чайной ложки;

соус ткемали — 100 граммов;

подсолнечное масло — 2–3 столовые ложки.

Свеклу заранее отварите или запеките, остудите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, орехи порубите ножом. Добавьте зелень, чеснок, специи, соус и масло, хорошо перемешайте. Перед подачей дайте салату немного настояться — так он станет еще вкуснее.

