26 декабря 2025 в 05:51

Мясной рулет из свиной рульки — нежнее ветчины, готовится в кастрюле и 100% станет звездой новогоднего стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет — доказательство того, что настоящий мясной деликатес можно создать на своей кухне. Долгое томление свиной рульки в ароматном бульоне превращает даже жесткое мясо в невероятно нежную, тающую массу, которую достаточно приправить чесноком и специями, чтобы получить продукт, превосходящий любую магазинную ветчину.

Свиную рульку (1–1,5 кг) тщательно промываю. Закладываю ее в большую кастрюлю, заливаю холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю соль, 5–7 горошин черного перца и 2-3 лавровых листа. Убавляю огонь до минимального и варю рульку под крышкой 2,5–3 часа до полной мягкости (мясо должно легко отделяться от кости). За 30 минут до конца варки добавляю в бульон по половинке моркови и луковицы для аромата. Готовую рульку вынимаю, даю остыть. Затем отделяю мясо от кости и шкурки. Мясо измельчаю ножом или пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученный фарш добавляю три измельченных зубчика чеснока и 3-4 столовые ложки процеженного бульона, в котором варилось мясо, для сочности. Тщательно вымешиваю. На пищевую пленку выкладываю мясную массу и формирую плотный, тугой рулет, закручивая его как конфету. Убираю сверток в холодильник минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей снимаю пленку и нарезаю острым ножом на тонкие ломтики.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

