26 декабря 2025 в 07:31

ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом

Командира мотопехотного взвода ВСУ ликвидировали у населенного пункта Уды

Мотопехотный взвод 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины попал под удар в районе населенного пункта Уды в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, личный состав и командир взвода в звании младшего лейтенанта были ликвидированы.

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной мехбригады ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта, — говорится в сообщении.

Ранее командир группы БПЛА с позывным Узбек рассказал, что операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» совместно с артиллерией наносят эффективные удары по украинским войскам на Харьковском направлении. Их основной целью стали самоходные артиллерийские установки и бронетехника 58-й отдельной мотопехотной бригады противника.

До этого представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что войска проводят расследование после получения информации о потере командного пункта в Гуляйполе. Речь идет о видеозаписи, которая распространилась в Сети.

