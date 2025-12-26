Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 08:44

Теплый салат с грибами и сыром — рецепт «Пандоры» для сытного ужина или праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Грибы с луком, сыр и кукуруза — ингредиенты, знакомые по многим салатам. Но «Пандора» собирает их особым образом, где главную роль играет текстура. Плавленый внутри, но остывший и застывший снаружи сыр создает интересный эффект, а теплая основа делает вкус более насыщенным и объемным по сравнению с холодными собратьями.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Шампиньоны (500 г) промываю и нарезаю пластинками или кубиками. На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю лук до золотистого цвета и мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны. Жарю на среднем огне, периодически помешивая, 7–10 минут, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся выделившаяся жидкость. Солю и перчу по вкусу.

Твердый сыр (150 г, например российский или гауда) натираю на крупной терке.

В миску выкладываю еще теплые (горячие) жареные грибы с луком. Сразу же добавляю к ним тертый сыр и быстро перемешиваю. Тепло от грибов начнет плавить сыр, он станет тягучим и равномерно распределится.

Добавляю банку консервированной сладкой кукурузы (предварительно слив жидкость). Заправляю майонезом по вкусу и тщательно все перемешиваю.

Даю салату немного постоять (15–20 минут) при комнатной температуре, чтобы сыр окончательно «схватился» и вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

