26 декабря 2025 в 06:41

Такие сырные палочки можно есть даже на диете — хитрый ПП-рецепт, который стал моим любимым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о сырных палочках, но боитесь калорий? Этот рецепт — ваша мечта, воплощенная в реальность. В основе — полезный творог и сыр, а вместо пшеничной муки используется рисовая, что делает выпечку более нежной и легкоусвояемой. Хрустящий кунжут снаружи и мягкая сырная серединка внутри — идеальный баланс для сытного и правильного перекуса.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного, пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким.

Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри.

Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
