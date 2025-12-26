Новый год — 2026
Когда они были «ножками Буша», их жарили так: готовим курицу по рецепту из 90-х — идеально на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — чистая ностальгия. В 90-е куриные окорочка были отдельной звездой кухни, и готовили их просто, но так вкусно, что аромат собирал всю семью на кухне. Никаких маринадов на сутки и сложных специй — все быстро, сытно и по-настоящему празднично. Сейчас этот способ снова работает безотказно: курица получается румяной снаружи и сочной внутри, именно такой, какой мы ее помним.

Ингредиенты: куриные окорочка — 6–8 шт., чеснок — 3–4 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., паприка — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, картошка — 1 кг.

Окорочка промойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. В миске смешайте майонез, измельченный чеснок, паприку, соль и черный перец. Обмажьте курицу со всех сторон. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками, слегка посолите и перемешайте с небольшим количеством растительного масла. Застелите противень пергаментом или слегка смажьте маслом. Выложите окорочка, рядом разложите картошку, стараясь, чтобы она не лежала плотным слоем. Сверху можно слегка присыпать картофель паприкой или перцем — именно так часто и делали.

Запекайте в разогретой до 190–200 °C духовке 45–55 минут, один раз перевернув окорочка и картошку в середине приготовления. В конце можно включить режим верхнего жара на 5 минут, чтобы появилась та самая румяная корочка.

Ранее мы делились двумя топ-начинками для тарталеток. Готовим за 20 минут для Нового года без мороки.

