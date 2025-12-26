США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт Рубио подтвердил готовность США обеспечить мир между Камбоджей и Таиландом

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд прекратить конфликт на фоне начавшихся переговоров между странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа Томми Пиготта. Вашингтон также выразил готовность оказать содействие в обеспечении мира и стабильности.

Госсекретарь Рубио еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты готовы содействовать переговорам для обеспечения мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом, — говорится в публикации.

Уточняется, что Рубио провел телефонную беседу с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. В ходе нее американский госсекретарь подтвердил стремление президента США Дональда Трампа добиться мира между двумя государствами.

Ранее Министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские истребители F-16 нанесли удары по территории королевства. В частности, было сброшено шесть бомб в районе Банан.

До этого российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.