26 декабря 2025 в 09:45

США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт

Рубио подтвердил готовность США обеспечить мир между Камбоджей и Таиландом

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд прекратить конфликт на фоне начавшихся переговоров между странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа Томми Пиготта. Вашингтон также выразил готовность оказать содействие в обеспечении мира и стабильности.

Госсекретарь Рубио еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты готовы содействовать переговорам для обеспечения мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом, — говорится в публикации.

Уточняется, что Рубио провел телефонную беседу с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом. В ходе нее американский госсекретарь подтвердил стремление президента США Дональда Трампа добиться мира между двумя государствами.

Ранее Министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские истребители F-16 нанесли удары по территории королевства. В частности, было сброшено шесть бомб в районе Банан.

До этого российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

США
Дональд Трамп
Марко Рубио
Камбоджа
Таиланд
войны
конфликты
переговоры
