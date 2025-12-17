Посольство России в Таиланде выступило с предупреждением Посольство РФ в Таиланде рекомендовало не посещать провинции у границ Камбоджи

Российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Причиной, как утверждается в Telegram-канале, является обострение конфликта между двумя государствами. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

В связи с эскалацией таиландско-камбоджийского пограничного конфликта посольство России в Таиланде настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от посещения приграничных провинций с Камбоджей, — говорится в сообщении.

Накануне российских туристов не допустили на территорию Таиланда и задержали на границе, приняв их за шпионов Камбоджи. Пара была помещена в спецприемник, где провела пять суток. Всего с подобными трудностями на таиландской границе столкнулись около 900 путешественников из разных государств.

До этого в Камбодже заявили, что тайские военные якобы распылили токсичный газ над жилыми районами соседнего государства. Они также применили токсичный газ и в районе храма Та Крабей. Для этого применялись беспилотные летательные аппараты.