16 декабря 2025 в 11:20

Туристов из России начали задерживать в Таиланде

В Таиланде туристов из России приняли за шпионов Камбоджи и задержали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российских туристов не допустили на территорию Таиланда и задержали на границе, приняв их за шпионов Камбоджи, сообщает Telegram-канал SHOT. Пара граждан РФ отправилась в путешествие по странам Азии и после посещения Филиппин решила въехать в Таиланд. На паспортном контроле они объяснили, что планируют провести в стране девять дней и уже оплатили проживание.

Однако после изучения паспортов пограничники отказали им во въезде. По предположению самих туристов, причиной могло стать большое количество виз различных государств в их документах, хотя штампа о посещении Камбоджи у них не было. В результате пара была помещена в спецприемник, где провела пять суток. По их словам, обращение с ними было грубым. В итоге им пришлось вернуться на Филиппины.

В спецприемнике они встретили других граждан России, которым также отказали во въезде по аналогичным основаниям. С подобными трудностями на таиландской границе столкнулись около 900 путешественников из разных государств.

Ранее представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун говорил, что прекращение огня на границе с Камбоджей станет возможным только при выполнении Таиландом трех ключевых условий. По его словам, Бангкок требует, чтобы Пномпень первым объявил о прекращении боевых действий, затем обеспечил реальное и долгосрочное соблюдение режима прекращения огня, а также принял полноправное участие в работах по разминированию приграничных зон.

