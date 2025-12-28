Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России

Telegram-канал Baza сообщил, что ФСБ задержала в ДНР трех украинских шпионов. По версии канала, мужчины пытались уйти вглубь России под видом мирных жителей.

Как пишет Baza, Валерий Яровой, Олег Буркин и Антон Ярыш находились в Красноармейске, где их задержали сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Согласно публикации, задержанных передали представителям ГУР Украины, которые завербовали их для дальнейшей работы.

Baza также сообщает, что диверсанты должны были оставаться в городе до входа туда российских войск, после чего под легендой беженцев пройти фильтрацию и оформить российское гражданство. По версии канала, после этого им предстояло ждать новых указаний для ведения разведывательно-подрывной деятельности.

Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Украины Владислава Зайцева, обвиняемого в диверсиях в ДНР по заданию СБУ. Его мать, признанную сообщницей, заочно осудили на 10 лет.

ФСБ между тем предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».