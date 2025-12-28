Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:31

Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России

Baza: трех украинских шпионов задержали в ДНР при попытке уйти вглубь России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza сообщил, что ФСБ задержала в ДНР трех украинских шпионов. По версии канала, мужчины пытались уйти вглубь России под видом мирных жителей.

Как пишет Baza, Валерий Яровой, Олег Буркин и Антон Ярыш находились в Красноармейске, где их задержали сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Согласно публикации, задержанных передали представителям ГУР Украины, которые завербовали их для дальнейшей работы.

Baza также сообщает, что диверсанты должны были оставаться в городе до входа туда российских войск, после чего под легендой беженцев пройти фильтрацию и оформить российское гражданство. По версии канала, после этого им предстояло ждать новых указаний для ведения разведывательно-подрывной деятельности.

Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Украины Владислава Зайцева, обвиняемого в диверсиях в ДНР по заданию СБУ. Его мать, признанную сообщницей, заочно осудили на 10 лет.

ФСБ между тем предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

задержания
ДНР
Украина
Россия
шпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ
В Швейцарии сделали вывод о ситуации на Украине
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.