Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа

Тайские военные распылили токсичный газ над жилыми районами Камбоджи, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны. Ведомство утверждает, что распыление токсичного газа осуществлялось с применением беспилотных летательных аппаратов.

Тайские войска задействовали дроны, чтобы распылить большое количество токсичного газа в районе деревень Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат, — говорится в сообщении.

Кроме того, в камбоджийском оборонном ведомстве сообщили, что в тот же день тайские военные применили токсичный газ и в районе храма Та Крабей.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил власти Таиланда и Камбоджи о возможном введении новых таможенных пошлин. Он заявил, что мера может быть применена, если страны не прекратят боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что тарифы служат для него эффективным инструментом внешней политики.

До этого правительство Камбоджи приняло решение о закрытии пограничных переходов на границе с Таиландом. Вооруженные столкновения между военными двух государств произошли 7 декабря вдоль общей границы. При этом армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел в приграничной зоне ранним утром.