Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:51

Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа

ВС Таиланда ВС Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Тайские военные распылили токсичный газ над жилыми районами Камбоджи, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны. Ведомство утверждает, что распыление токсичного газа осуществлялось с применением беспилотных летательных аппаратов.

Тайские войска задействовали дроны, чтобы распылить большое количество токсичного газа в районе деревень Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат, — говорится в сообщении.

Кроме того, в камбоджийском оборонном ведомстве сообщили, что в тот же день тайские военные применили токсичный газ и в районе храма Та Крабей.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил власти Таиланда и Камбоджи о возможном введении новых таможенных пошлин. Он заявил, что мера может быть применена, если страны не прекратят боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что тарифы служат для него эффективным инструментом внешней политики.

До этого правительство Камбоджи приняло решение о закрытии пограничных переходов на границе с Таиландом. Вооруженные столкновения между военными двух государств произошли 7 декабря вдоль общей границы. При этом армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел в приграничной зоне ранним утром.

Камбоджа
Таиланд
газы
химическое оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыт способ убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ
Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году
В Германии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Стало известно, для чего США перебрасывают вооружение к Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.