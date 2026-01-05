Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:34

Премьер Японии открестилась от оценки действий США в Венесуэле

Премьер Японии ушла от прямой оценки ударов США по Венесуэле и захвата Мадуро

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции избежала ответа на вопрос журналистов о действиях США в Венесуэле, включая вывоз президента Николаса Мадуро с супругой из страны, передает РИА Новости. Вместо этого она обратила внимание на обеспечение безопасности находящихся там японцев. По словам Такаити, именно этот вопрос сейчас стоит в приоритете для Японии.

Что касается происходящего в Венесуэле, приоритетным для правительства Японии является обеспечение безопасности (находящихся там. — NEWS.ru) японских граждан. И мы в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными странами работаем над этим, — отметила она.

До этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, обращаясь к главе Белого дома Дональду Трампу, заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.

