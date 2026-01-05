Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:43

В Сбербанке рассказали о самой мощной кибератаке за все время компании

В Сбербанке заявили о самой мощной кибератаке в истории компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году Сбербанк столкнулся с рекордно мощной DDoS-атакой, пик которой составлял 324 млн пакетов в секунду, поделился с РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Этот показатель на 69% превышает предыдущий рекорд, установленный в январе 2023 года.

Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников. Сбер остается одной из главных целей. Например, пик мощнейшей DDoS-атаки в 2025 году составлял 324 млн пакетов в секунду (Packets Per Second) — показатель для измерения мощности DDoS-атак. — NEWS.ru), что на 69% больше предыдущего рекорда января 2023 года. Атака шла на сайт Сбера с целью парализовать его работу, — рассказал Кузнецов.

Также он подчеркнул, что в 2025 году динамика кибератак на Сбербанк претерпела изменения: число DDoS-атак уменьшилось, в то время как количество сканирований периметра на наличие уязвимостей увеличилось. Кроме того, количество фишинговых атак на сотрудников банка возросло почти вдвое, но их результативность осталась низкой благодаря систематическому обучению и регулярным тестированиям.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение, маскируя его под популярные приложения. Они используют методы социальной инженерии, чтобы убедить пользователей скачать зараженные файлы. Среди них — Антирадар.apk, GDEDPS.apk, Видеоплеер.apk и другие.

