03 января 2026 в 16:28

Стало известно о новой схеме заражения смартфонов

МВД предупредило о заражении телефона через поддельные версии ПО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение, выдавая его за специальные версии приложений от разработчиков, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Злоумышленники предлагают пользователям скачать файл с якобы уникальным или бесплатным функционалом для заражения их устройств, передает ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники применяют методы социальной инженерии и отправляют жертвам замаскированные под популярные приложения файлы для установки. Среди них — Антирадар.apk, GDEDPS.apk, Видеоплеер.apk и другие. Пользователей заманивают установкой якобы взломанной или специальной версии программного обеспечения.

Установленное вредоносное ПО дает злоумышленникам возможность собирать информацию о мобильном устройстве: модель, версию операционной системы и абонентские номера. Программа также предоставляет доступ к СМС-сообщениям, контактам, журналу вызовов, данным о местоположении и позволяет удаленно управлять функциями устройства.

Ранее IT-эксперт Виктор Иевлев предупредил, что мошенники отправляют в мессенджерах рождественские открытки с вредоносными файлами и фишинговыми ссылками. По его словам, открытие таких картинок может привести к установке троянов на телефон, а поддельные сайты — к краже данных банковских карт и доступа к аккаунтам.

