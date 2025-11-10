Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 15:44

Apple одним решением обнулила защиту данных в России

Apple отозвала у российских компаний сертификаты безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская корпорация Apple отозвала у российских разработчиков DLP-систем (Data Leakage Prevention) корпоративные сертификаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях. Эти сертификаты необходимы для подтверждения подлинности приложений на устройствах с macOS.

Без сертификатов компании не смогут обновлять программное обеспечение, которое защищает корпоративные приложения от утечек данных. Проблема впервые проявилась осенью 2025 года, когда часть защитных решений перестала проходить проверку подлинности.

Сертификаты используются для обеспечения доверия между системой и программой, подтверждая, что ПО не содержит вредоносного кода. Теперь российские компании вынуждены искать обходные пути или переходить на альтернативные решения.

Ранее стало известно, что обновление iOS 26 вызвало волну жалоб среди владельцев iPhone из-за сильного перегрева устройств. Пользователи отметили, что смартфоны начинают нагреваться даже при выполнении простых задач, а в некоторых случаях температура достигает критических значений. Некоторые пытаются решить проблему радикально — помещают гаджеты в морозильник, что приводит к повреждению аккумуляторов и необходимости ремонта.

