Apple одним решением обнулила защиту данных в России

Американская корпорация Apple отозвала у российских разработчиков DLP-систем (Data Leakage Prevention) корпоративные сертификаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях. Эти сертификаты необходимы для подтверждения подлинности приложений на устройствах с macOS.

Без сертификатов компании не смогут обновлять программное обеспечение, которое защищает корпоративные приложения от утечек данных. Проблема впервые проявилась осенью 2025 года, когда часть защитных решений перестала проходить проверку подлинности.

Сертификаты используются для обеспечения доверия между системой и программой, подтверждая, что ПО не содержит вредоносного кода. Теперь российские компании вынуждены искать обходные пути или переходить на альтернативные решения.

