Пользователи IPhone столкнулись с опасной проблемой

Обновление iOS 26 вызвало волну критики среди владельцев iPhone из-за перегрева устройств, передает Telegram-канал Baza. Первоначально пользователи были недовольны изменениями в интерфейсе.

По информации канала, люди сталкиваются с проблемой перегрева даже при выполнении простых задач, таких как просмотр ленты новостей или запуск мобильных игр. В отдельных случаях температура устройства поднимается до критических значений, что приводит к временной блокировке всех функций до его охлаждения.

Некоторые пользователи iPhone прибегают к радикальным методам охлаждения своих смартфонов, например, помещая их в морозильную камеру. Однако такие действия не всегда безопасны и могут привести к повреждению устройства. Согласно отзывам пользователей, перегрев уже спровоцировал деформацию аккумуляторов в некоторых смартфонах, что впоследствии потребовало ремонта.

Ранее китайский блогер Geekerwan провел тестирование нового флагманского смартфона Apple iPhone 17 Pro Max и сравнил его производительность с конкурентом от Xiaomi. По итогам испытаний стало известно, что модель от Xiaomi показала более стабильную работу в играх и меньший нагрев по сравнению с iPhone 17 Pro Max.