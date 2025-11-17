Apple «похоронила» свой самый дорогой компьютер

Корпорация Apple прекращает развитие и выпуск обновлений для своего самого дорогого настольного компьютера — Mac Pro, сообщил в статье для Bloomberg обозреватель Марк Гурман. По его словам, компания фактически завершила жизненный цикл устройства, сосредоточившись на других моделях.

Финальная версия Mac Pro поступила в продажу летом 2023 года и была оснащена процессором M2 Ultra, который уже считается устаревшим. Дизайн устройства тоже не менялся с 2019 года, что, по словам Гурмана, лишь подтверждает решение Apple отказаться от дальнейших обновлений линейки.

Этот компьютер остается самым дорогим среди настольных решений Apple. Его стоимость стартует от $7 тыс. (около 565 тыс. рублей). По прогнозу инсайдера, место Mac Pro в профессиональном сегменте займет Mac Studio. Модель оснащается производительным чипом M4 Max и минимум 36 Гб оперативной памяти, но стоит значительно дешевле — от $2 тыс. (примерно 161 тыс. рублей).

Studio олицетворяет собой как настоящее, так и будущее стратегии Apple в области профессиональных настольных компьютеров, — заключил автор.

Ранее стало известно, что обновление iOS 26 вызвало волну жалоб среди владельцев iPhone из-за сильного перегрева устройств. Пользователи отметили, что смартфоны начинают нагреваться даже при выполнении простых задач, а в некоторых случаях температура достигает критических значений. Некоторые пытаются решить проблему радикально — помещают гаджеты в морозильник, что приводит к повреждению аккумуляторов и необходимости ремонта.