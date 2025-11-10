«VK Видео» обновила раздел, который ждала каждая семья

Платформа «VK Видео» обновила детский раздел: витрина «Детям» получила новый дизайн и улучшенную навигацию, адаптированные под восприятие ребенка. Интерфейс стал проще, а структура — удобнее для поиска нужного контента.

Как отметили в компании, юные пользователи и их родители чаще ищут видео не только по жанрам, но и по любимым персонажам. Это легло в основу обновленной архитектуры раздела, где акцент сделан на удобство и скорость доступа к роликам. В верхней части страницы разместилась «карусель» с новыми и популярными релизами. Ниже расположены тематические подборки, а в блоке «Популярные каналы» собраны ведущие авторы и блогеры, чьи видео востребованы среди детей.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская рассказала о значительном росте интереса к детскому и семейному контенту на платформе. По ее данным, в сентябре 2025 года совокупное количество просмотров этой категории достигло 1,4 млрд, а ежемесячно добавляется свыше 200 тыс. новых детских видео, что в 11 раз превышает показатели начала года.