Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:54

Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская заявила о растущем интересе пользователей к детскому и семейному контенту. Об этой тенденции она рассказала в рамках нового этапа Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK.

Мы видим в VK Видео заметный рост интереса к детскому и семейному контенту. Наша задача — рассказать школьникам о работе современных платформ. Показать, как технологии становятся важным инструментом для творчества, общения и саморазвития. И как можно успешно воплотить идеи в реальность, — отметила Максимовская.

В сентябре 2025 года совокупное количество просмотров детского контента на платформе достигло 1,4 млрд, что демонстрирует двукратный рост с начала года. При этом среднесуточная аудитория данной категории контента превысила 6 млн пользователей.

Ядро детского сегмента формируют три основные категории креаторов: игровые блогеры, авторы музыки или образовательных программ, создатели мультфильмов или шоу. Каждый месяц на платформе добавляется более 200 тысяч новых детских видео — в 11 раз больше, чем было в январе этого года.

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила механику «Тренды» в VK Клипах. Она поможет авторам роликов расширять аудиторию и объединит пользователей вокруг актуальных тем. Новой возможностью могут воспользоваться как владельцы личных страниц, так и сообщества.

видео
контент
дети
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свирепые ураганы и холод до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Шоумен высказался на тему угроз Пугачевой продюсерам
В Совфеде раскрыли причины жесткой позиции Бельгии по активам России
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.