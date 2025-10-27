Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская заявила о растущем интересе пользователей к детскому и семейному контенту. Об этой тенденции она рассказала в рамках нового этапа Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK.

Мы видим в VK Видео заметный рост интереса к детскому и семейному контенту. Наша задача — рассказать школьникам о работе современных платформ. Показать, как технологии становятся важным инструментом для творчества, общения и саморазвития. И как можно успешно воплотить идеи в реальность, — отметила Максимовская.

В сентябре 2025 года совокупное количество просмотров детского контента на платформе достигло 1,4 млрд, что демонстрирует двукратный рост с начала года. При этом среднесуточная аудитория данной категории контента превысила 6 млн пользователей.

Ядро детского сегмента формируют три основные категории креаторов: игровые блогеры, авторы музыки или образовательных программ, создатели мультфильмов или шоу. Каждый месяц на платформе добавляется более 200 тысяч новых детских видео — в 11 раз больше, чем было в январе этого года.

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила механику «Тренды» в VK Клипах. Она поможет авторам роликов расширять аудиторию и объединит пользователей вокруг актуальных тем. Новой возможностью могут воспользоваться как владельцы личных страниц, так и сообщества.