Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила механику «Тренды» в VK Клипах. Она поможет авторам роликов расширять аудиторию и объединит пользователей вокруг актуальных тем. Новой возможностью могут воспользоваться как владельцы личных страниц, так и сообщества.

Сегодня самые заметные тренды рождаются в коротких видео. Наша задача — помогать находить актуальные темы и вдохновлять на создание контента. Мы создаем условия, в которых креаторы и бренды находят новые возможности для роста, а зрители — темы и истории, — отметил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Для авторов также создали специальный раздел с трендами и календарем событий — он помогает ориентироваться в том, что популярно сейчас и что будет востребовано скоро. Для самых виральных тем в VK Клипах создаются отдельные страницы с подборкой всех роликов и авторов, которые их поддерживают.

Ранее сообщалось, что авторы «ВКонтакте», создающие качественные публикации с товарами, получат больше возможностей для монетизации контента в соцсетях с помощью ИИ-алгоритмов. Теперь нейросети могут выделить не только посты с товарными карточками или ссылками, но и нативные обзоры или интересные распаковки.