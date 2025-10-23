Авторы «ВКонтакте» начнут зарабатывать на контенте с помощью ИИ

Авторы социальной сети «ВКонтакте», создающие шопсы — качественные публикации с товарами, получат больше возможностей для монетизации контента в соцсетях с помощью ИИ-алгоритмов. Теперь нейросети могут выделить не только посты с товарными карточками или ссылками, но и нативные обзоры или интересные распаковки.

В рамках нового формата монетизации блогеры будут получать процент с каждой продажи товара по своей публикации. Благодаря ИИ уже 300 млн постов и клипов во «ВКонтакте» получили статус потенциальных шопсов.

ИИ-алгоритмы оценивают контент по ряду параметров: его формату (пост, клип, длинное видео) и содержанию (упоминание товара, цена, условия покупки). Кроме того, ключевыми критериями для моделей служат оригинальность и высокое качество материала. Нейросети способны определять шопсы с точностью свыше 95%.

Ранее специалисты «ВКонтакте» выяснили, что пользователи ценят в историях, публикуемых в социальных сетях, искренность и естественность. Такие посты вызывают в шесть раз больше вовлеченности, чем тщательно обработанный контент.