23 октября 2025 в 12:42

Авторы «ВКонтакте» начнут зарабатывать на контенте с помощью ИИ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Авторы социальной сети «ВКонтакте», создающие шопсы — качественные публикации с товарами, получат больше возможностей для монетизации контента в соцсетях с помощью ИИ-алгоритмов. Теперь нейросети могут выделить не только посты с товарными карточками или ссылками, но и нативные обзоры или интересные распаковки.

В рамках нового формата монетизации блогеры будут получать процент с каждой продажи товара по своей публикации. Благодаря ИИ уже 300 млн постов и клипов во «ВКонтакте» получили статус потенциальных шопсов.

ИИ-алгоритмы оценивают контент по ряду параметров: его формату (пост, клип, длинное видео) и содержанию (упоминание товара, цена, условия покупки). Кроме того, ключевыми критериями для моделей служат оригинальность и высокое качество материала. Нейросети способны определять шопсы с точностью свыше 95%.

Ранее специалисты «ВКонтакте» выяснили, что пользователи ценят в историях, публикуемых в социальных сетях, искренность и естественность. Такие посты вызывают в шесть раз больше вовлеченности, чем тщательно обработанный контент.

