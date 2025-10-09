Стало известно, какой контент ценят пользователи

Пользователи ценят в историях, публикуемых в социальных сетях, искренность и естественность, выяснила соцсеть «ВКонтакте». Такие посты вызывают в шесть раз больше вовлеченности, чем тщательно обработанный контент. Опрос был проведен в августе 2025 года, в нем приняли участие 1068 пользователей из разных городов России.

В исследовании говорится, что 84% опрошенных чаще смотрят истории друзей и близких, а 54% находят полезные советы у блогеров и сообществ. При этом 51% считает, что посты обычных пользователей зачастую интереснее, чем у популярных авторов. Для 65% публикации знакомых кажутся более душевными.

Однако 49% признают, что истории контент-мейкеров мотивируют, но иногда выглядят менее искренними. А 54% отмечают, что в них можно найти полезную информацию о товарах и услугах.

Ранее «VK Музыка» запустил новый тематический раздел «Детям», ориентированный в первую очередь на аудиторию младшего дошкольного возраста. В его каталог вошли подборки детских песен, сказок, аудиокниг, аудиоспектаклей и подкастов.