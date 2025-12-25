На ж/д станции в Петербурге подожгли релейный шкаф В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге на станции Славянка

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Славянка в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник. Инцидент произошел 24 декабря.

По предварительной информации, мужчина совершил свой поступок из-за мошенников. До этого он взял несколько кредитов и перевел им деньги.

Ранее стало известно, что подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Установлено, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в теракте.

До этого в Саратове была раскрыта схема, по которой подростки совершали диверсии на железной дороге за деньги. Личность заказчика, который координировал их действия через мессенджер, пока не установлена. Против всех троих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о теракте, в настоящее время они находятся в СИЗО.

В конце ноября трое подростков из Иркутской области устроили серию поджогов в регионе, а также спланировали теракт с подрывом бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд вынес приговоры несовершеннолетним.