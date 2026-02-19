Актриса Пескова рассказала, как относится к финансам Актриса Пескова заявила, что всегда откладывает деньги

Актриса Анна Пескова рассказала, что ответственно подходит к обращению с финансами и всегда откладывает деньги, сообщает «Леди Mail». Она подчеркнула, что профессия актера нестабильна, поэтому очень важно научиться распределять средства.

Поэтому привычка серьезно относиться к финансам теперь навсегда со мной. Я умею считать деньги, могу сэкономить, где можно купить что-то со скидкой. И всегда откладываю, ведь неизвестно, как дальше будет складываться жизнь, — рассказала Пескова.

Актриса отметила, что несколько лет не могла позволить себе отпуск, так как ей приходилось выплачивать ипотеку и кредит за машину. По ее словам, именно это научило ее серьезно относиться к деньгам.

