Посол раскрыл колоссальные потери Финляндии из-за разрыва с Россией Посол Кузнецов: финское приграничье теряет €1 млн в день без туристов из России

Приграничные территории Финляндии несут колоссальные финансовые потери из-за прекращения туристического потока из России, заявил РИА Новости посол в Хельсинки Павел Кузнецов. По его данным, ежедневный ущерб для одного только региона Южная Карелия достигает €1 млн (91,5 млн рублей).

Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль, — сказал дипломат.

Ранее представитель финского политического объединения «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что резкое ухудшение экономической ситуации в Финляндии напрямую связано с разрывом отношений с Россией. Он указал на то, что взятый Хельсинки антироссийский курс уже привел к негативным последствиям не только для самой республики, но и для всей Европы.

Кроме того, Мема провел параллели между текущей политикой Финляндии и судьбой Украины. По его убеждению, после присоединения к Североатлантическому альянсу риторика официального Хельсинки в адрес Москвы становится все более враждебной. В связи с этим он не исключил, что Финляндия способна повторить печальный путь Украины.