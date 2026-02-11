Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 01:16

«Вторая Украина»: политики в Финляндии высказались о будущем своей страны

Мема: Финляндия может повторить судьбу Украины из-за курса против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финляндия может стать второй Украиной из-за ухудшения отношений с Россией, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, после вступления в НАТО позиция Финляндии по отношению к России становится все более агрессивной.

Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается, — написал Мема.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Россия готова к восстановлению отношений с Финляндией на основе равноправия и учета своих интересов, но в настоящее время никаких предпосылок к этому нет. Она посоветовала финскому руководству «наладить критическое мышление».

До этого Финляндия призвала США не приравнивать гарантии безопасности для Украины к пятой статье НАТО, подразумевающей, что нападение на одного участника Альянса будет считаться нападением на всех членов военно-политического блока. Хельсинки считают, что это может подорвать саму суть положения о взаимной обороне.

