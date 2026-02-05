Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 09:58

В Финляндии неожиданно испугались одного аспекта в переговорах по Украине

Финляндия призвала не приравнивать гарантии для Украины к пятой статье НАТО

Хельсинки, Финляндия Хельсинки, Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Финляндия призвала США не приравнивать гарантии безопасности для Украины к пятой статьей НАТО, подразумевающей, что нападение на одного участника Альянса будет считаться нападением на всех членов военно-политического блока, пишет Politico. По информации издания, Хельсинки считают, что это может подорвать саму суть положения о взаимной обороне.

Финляндия призвала американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности послевоенной Украины как «подобные статье 5», подразумевая, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса НАТО, — говорится в материале.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала в Вашингтон телеграмму, в которой объяснила, что такие гарантии безопасности могут обернуться «смешением гарантий НАТО». Она также призвала создать «защитный барьер» между обязательствами Альянса и обязательствами перед Украиной.

Ранее австрийский эксперт Маркус Райснер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на прорыв в вопросе безопасности для Киева на предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ,. Он пояснил, что целью Зеленского является получение гарантий от США.

Европа
Финляндия
недовольство
гарантии безопасности
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.