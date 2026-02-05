В Финляндии неожиданно испугались одного аспекта в переговорах по Украине

В Финляндии неожиданно испугались одного аспекта в переговорах по Украине Финляндия призвала не приравнивать гарантии для Украины к пятой статье НАТО

Финляндия призвала США не приравнивать гарантии безопасности для Украины к пятой статьей НАТО, подразумевающей, что нападение на одного участника Альянса будет считаться нападением на всех членов военно-политического блока, пишет Politico. По информации издания, Хельсинки считают, что это может подорвать саму суть положения о взаимной обороне.

Финляндия призвала американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности послевоенной Украины как «подобные статье 5», подразумевая, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса НАТО, — говорится в материале.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала в Вашингтон телеграмму, в которой объяснила, что такие гарантии безопасности могут обернуться «смешением гарантий НАТО». Она также призвала создать «защитный барьер» между обязательствами Альянса и обязательствами перед Украиной.

Ранее австрийский эксперт Маркус Райснер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на прорыв в вопросе безопасности для Киева на предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ,. Он пояснил, что целью Зеленского является получение гарантий от США.