«Есть некий документ»: раскрыта цель Зеленского на переговорах в ОАЭ Райснер: Зеленский хочет получить гарантии безопасности от США на встрече в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на прорыв в вопросе безопасности для Киева на предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ, заявил компании ORF австрийский эксперт Маркус Райснер. Он пояснил, что целью Зеленского является получение гарантий от США.

Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности, — сообщил Райснер.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа назвала прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, удалось продвинуться к миру.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров между тем выразил мнение, что Зеленский намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы удержать свою власть. По его словам, глава государства готов пожертвовать всем ради продолжения своей бескомпромиссной политики.