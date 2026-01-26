Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы удержать свою власть, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, украинский политик готов пожертвовать всем ради продолжения своей бескомпромиссной политики.

То, что переговоры идут, это, конечно, неплохо, но я думаю, что подвижек особых нет. Сразу же после возвращения делегации Украины в Киев и выступлений в Давосе Зеленский заявил, что ни о каких уступках по Донбассу речи быть не может. Вся суть этих переговоров была в освобождении конституционных территорий России украинскими войсками. Я думаю, что Зеленский не готов к мирным переговорам и способен пожертвовать своим народом до последнего украинца ради того, чтобы остаться у власти и продолжать безумную политику, — поделился Джабаров.

Он предположил, что затягивание переговоров также вызвано тем, что Зеленский был вынужден уступить давлению со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. По мнению сенатора, европейские союзники посоветовали президенту Украины не оказывать сильного сопротивления, но и не подписывать никаких документов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в высокой эффективности трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США. Он отметил, что сторонам предстоит еще много работы.