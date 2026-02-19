Дочь не от мужа, забвение: как жила и ушла кинокрасавица СССР Ларионова

Сегодня, 19 февраля, исполнилось бы 95 лет народной артистке РСФСР Алле Ларионовой, которую называли одной из первых красавиц советского кинематографа. Зрители помнят сыгранные ею главные роли в картинах «Садко», «Анна на шее», «Двенадцатая ночь» и многих других. Ее звал сниматься в своем кино Чарли Чаплин, влиятельные мужчины осыпали подарками. Как Ларионова ярко взошла на пьедестал и в одночасье потеряла былую славу, как выглядит ее могила — выяснил NEWS.ru.

Как Алла Ларионова стала актрисой

Алла Ларионова родилась 19 февраля 1931 года в Москве. Ее отец был директором Бауманского пищеторга, мать заведовала складом в детском саду. По воспоминаниям самой Ларионовой, с детства будто знала, что должна стать актрисой. Однажды на улице к ее матери подошла ассистент режиссера, которая искала детей для съемок в массовке, и попросила отпустить девочку на съемки, но та отказала.

Однако судьба догнала будущую актрису, когда та училась в восьмом классе. После школы шла домой, ее увидела ассистент кинорежиссера Александра Довженко Надежда Кушнеренко. Она искала артистов эпизодов для фильма «Мичурин» и пригласила Ларионову на пробы.

«В то время я была довольно крупной девицей с косичками, курносой, да еще и с конопушками. Меня на „Мосфильме“ поставили на учет в актерский отдел и стали приглашать в массовку. Учебу я забросила и школу закончила еле-еле на тройки. Сниматься приходилось почему-то всегда ночами», — рассказывала Ларионова в интервью журналу «Огонек».

На съемках «Мичурина» актерский талант Аллы оценил ассистент Довженко Георгий Натансон и предложил ей поступить во ВГИК, потому что «красивая». На вопрос Ларионовой, берут ли в вуз «за красоту», Натансон ответил, что и за нее тоже.

Алла послушала совет и начала готовиться к поступлению — на курс режиссера Сергея Герасимова. Но он не увидел в ней ничего особенного. Ларионовой помогла жена режиссера актриса Тамара Макарова, убедившая мужа, что у этой девочки есть актерский талант и она «всем еще покажет».

Будучи студенткой, Алла получила роль в фильме «Садко» режиссера Александра Птушко. Главного героя сыграл любимец советской публики Сергей Столяров. Поговаривали, что он не хотел сниматься с начинающей исполнительницей. Но когда увидел златокудрую Ларионову, то оценил ее внешнюю красоту и уговорил режиссера взять ее в картину даже без проб.

Кадр из фильма «Анна на шее». Киностудия имени М. Горького. 1954 год. В роли Анны — актриса Алла Ларионова Фото: РИА Новости

После выхода на экраны фильм покорил сердца зрителей не только в СССР, но и за рубежом. Режиссер ленты получил одну из главных наград Международного Венецианского кинофестиваля — «Серебряного льва». Представлять картину в Европу отправили делегацию, в которую вошла и Ларионова.

Почему коллеги перестали здороваться с Ларионовой, кто был виноват

На этом фестивале, по словам актрисы, ей предлагали сниматься иностранные режиссеры, и даже Чарли Чаплин звал в свое кино. Однако сопровождавшие советскую делегацию представители КГБ СССР строго заявляли, что Ларионова является очень занятой и востребованной на родине актрисой, поэтому не может выезжать работать за границу. Картину после фестиваля купили девять зарубежных стран, включая США.

«В „Садко“ у Ларионовой была декоративная роль, которую, собственно, она и исполнила. Этот образ не позволил ей продемонстрировать многогранность актерского таланта. Она была просто красивой, красавицу и сыграла», — сказал NEWS.ru кинокритик, историк кино Александр Шпагин.

Возможность проявить себя появилась в фильме «Анна на шее», где артистке досталась главная роль. Правда, поначалу против кандидатуры «неопытной» исполнительницы выступал игравший в картине певец и актер Александр Вертинский. Он был кумиром советских зрителей, к его мнению прислушивались. Вертинский заявлял, что Алла не соответствует типажу «чеховской героини». Свое мнение он поменял в процессе съемок, когда Ларионова блистательно сыграла перевоплощение «бедняжки» в светскую красавицу.

У этой картины также был всесоюзный успех, фильм отправили за рубеж. Ларионова представляла его на фестивалях.

В 1955 году она закончила сниматься в картине «Двенадцатая ночь», где исполнила роль Оливии. В ЦК КПСС пришло анонимное письмо «от матери совращенной 18-летней дочери». Автор сообщала, что ее девочку якобы водили в «притон, где находились высокопоставленные чины со своими любовницами, в частности, министр культуры СССР Георгий Александров с Ларионовой».

Кадр из кинофильма «Садко». В роли Садко — Сергей Столяров, в роли Любавы — Алла Ларионова, 1953 год Фото: РИА Новости

24-летняя артистка пыталась объяснять, что это ложь и ее оклеветали. Вокруг нее постоянно витали слухи. Например, в закулисье киностудии даже болтали, будто за нею ухаживал сам Лаврентий Берия и она ему отказала. После скандала с Александровым коллеги устроили ей бойкот: не здоровались на киностудии, а режиссеры перестали приглашать даже на пробы.

Ларионова написала письмо новому министру культуры (Александрова после скандала сняли с высокого поста) — Николаю Михайлову. Просила наказать, если виновата. Ее в ответ отправили с делегацией на кинофестиваль во Францию. К этому времени на экраны вышла «Двенадцатая ночь», благодаря этой ленте Ларионова снова обрела народную любовь.

За кем была замужем Ларионова, сколько у нее детей

С будущей звездой советского кино Николаем Рыбниковым Алла познакомилась, когда поступила во ВГИК. По ее мнению, он был не красавцем, но очень обаятельным мужчиной.

«На первом курсе я была в него втайне влюблена, а он был увлечен другой. Эта девочка потом уехала в Болгарию, вышла замуж. А на последнем курсе он вдруг воспылал ко мне {чувствами} — а я уже остыла. Где бы я ни была — в деревне, за границей, — где бы ни снималась, обязательно от него получала телеграммы: „Целую. Люблю. Пью твое здоровье. Твой Коля“», — вспоминала Алла.

Сама она между тем влюбилась в актера Ивана Переверзева. Они познакомились еще на съемках «Садко». Позже закрутился роман. Вот только Переверзев, помимо Ларионовой, встречался с актрисой Кирой Канаевой.

«Ларионова снималась вместе с Переверзевым в фильме „Полесская легенда“, была уже беременна от него. В тот же период ждала от него ребенка и Канаева. Съемки фильма проходили в Минске, откуда в какой-то момент Переверзев сбежал, якобы по делам в Москву. Позже Ларионова нашла его паспорт, где стоял штамп о браке. Она разорвала с ним отношения. Рассказала о случившемся подруге, та позвонила Рыбникову и объяснила ситуацию», — рассказал NEWS.ru Алексей Тремасов, киновед, специалист по актерам советского кино.

Николай примчался к Ларионовой со съемок фильма «Высота» и предложил выйти за него замуж. Алла согласилась. Многим в киносреде было известно, что дочь Алену актриса родила не от Рыбникова. Однако Николай относился к девочке как к родной.

Артист Николай Рыбников в роли почтальона, актриса Алла Ларионова в роли жены дьячка Савелия. Кадр из художественного фильма «Ведьма». Фильм снят киностудией «Ленфильм» в 1958 году. Автор сценария и режиссер Александр Абрамов Фото: РИА Новости

Спустя четыре года на свет появилась общая дочь Рыбникова и Ларионовой Арина. Семья переехала в просторную квартиру. По воспоминаниям коллег, Ларионова не любила заниматься бытом. Хозяйство вел Рыбников, он же готовил на всю семью. С детьми большую часть времени проводила мама Аллы.

По мнению кинокритика Шпагина, к концу 1960-х в фильмографии Ларионовой появились картины, которые раскрыли ее актерский талант в новом амплуа.

«В фильмах „Ко мне, Мухтар“ и „Фокуснике“ она играет таких холодных стерв. Это отрицательное обаяние, как оказалось, ей очень идет. Особенно ярко проявила себя в фильме „Дикий мед“. Здесь Ларионова выступала и как актриса, и как продюсер. Сама нашла сценарий и реализовала его в проекте. Играя фронтового корреспондента, ползала по окопам, показывала все тяготы профессии. А в конце потрясающе сыграла ужасную смерть своей героини», — считает Шпагин.

Но «Дикий мед» провалился в прокате. Следом не снискал успеха и фильм «Седьмое небо», где Рыбников и Ларионова сыграли вместе.

В начале 1970-х актриса вместе с другом семьи актером Георгием Юматовым, который подвозил ее после съемок, попала в аварию. Она ударилась головой и рассекла губу. После этого стала меньше сниматься и говорила, что это из-за шрама.

«Шрам тут, конечно, ни при чем... Просто начала резко стареть. Ее роли вроде корреспондента в „Диком меде“ не нравились зрителям: они хотели видеть Ларионову молодой в роли светских красавиц. Режиссеры, поняв, что проекты с постаревшей актрисой проваливаются в прокате, просто не звали ее больше сниматься», — объяснил Тремасов.

В 1990 году от сердечного приступа умер Николай Рыбников. Ларионова пережила его на 10 лет, скончалась в 2000-м от обширного инфаркта. Они похоронены рядом на Троекуровском кладбище в Москве.

Старшая дочь Алена стала режиссером монтажа, работает на телевидении. Младшая Арина трудилась в издательстве. Она ушла из жизни в 2004 году в возрасте 42 лет.

